Un giorno in pretura 2021: stasera su Rai3 il delitto di Antonio Tucci

Stasera su Rai3, alle 00:35, va in onda Un giorno in Pretura 2021: la quinta puntata affronta il misterioso caso di Antonio Tucci, il pensionato toscano ucciso nella sua abitazione il 6 dicembre 2015. Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra è tornato anche in questa stagione nella solita collocazione del sabato in seconda serata.

Il corpo di Antonio Tucci viene ritrovato riverso in un mare di sangue nella cucina della sua casa di Castel del Piano, in provincia di Grosseto, pochi giorni prima del Natale, alle 16:30 del 6 dicembre 2015. Agli inquirenti la causa violenta della morte appare subito chiara, ma chi può aver ucciso un uomo buono, gentile e molto disponibile con tutti come il signor Antonio? I sospetti ricadono subito su Claudio Orlando, quel nipote senza fissa dimora, cacciato da tutti i parenti e che proprio l'anziano signore aveva ospitato nei mesi precedenti nella sua piccola casa.

Ma secondo la difesa invece la morte sarebbe stata provocata da un malore. Qual è la verità? Come un romanzo della Commedia Umana, il processo si dipana così tra la ricerca della verità e le dinamiche di una famiglia proprio come tutte, ma che è costretta a fronteggiare un delitto efferato e inspiegabile.

La puntata odierna di Un giorno in pretura sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, dove, all'interno della sezione dedicata al programma, sono consultabili anche le puntate delle passate stagioni.