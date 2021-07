Un giorno in pretura 2021: stasera su Rai3 il caso del piccolo Alessandro Mathas

Un giorno in pretura 2021 torna stasera su Rai3, alle 23:45, con una puntata, già andata in onda nella stagione 2016/2017, che ricostruisce i processi per la morte del piccolo Alessandro Mathas.

Stasera su Rai3, alle 23:45, va in onda Un giorno in Pretura 2021 con una puntata dedicata al caso di Alessandro Mathas, il piccolo di 9 mesi morto nel 2010 in un residence a Genova.

Sono passati undici anni dalla morte di Alessandro Mathas, un bambino di nove mesi. Il piccolo è morto in un appartamento di Nervi nella notte tra il 14 e il 15 marzo del 2010. Era affidato alle cure della madre Katerina Mathas e di Antonio Rasero, assicuratore marittimo unito alla donna da incontri occasionali ma soprattutto dalla dipendenza da cocaina.

Ed è proprio per cercare altra droga che Katerina, in quella notte di marzo, lascia il figlioletto da solo con il Rasero.

La mattina successiva, dopo la corsa in ospedale, Alessandro viene dichiarato morto.

Sul suo corpicino il medico legale trova colpi sulla testa, segni di un morso sul piede (da cui si risale al Dna dell'assicuratore), bruciature di sigaretta e altri segni di tortura.

Nel 2017 si è tenuto l'ultimo processo per l'infanticidio di Alessandro Mathas, in cui il Rasero è stato condannato a 26 anni di carcere per omicidio e la mamma del piccolo a 4 anni per abbandono di minore.

