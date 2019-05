Un giorno in pretura 2019: stasera su Rai 3 il caso Roberto Spada

Un giorno in pretura 2019 torna stasera su Rai 3 alle 21.20 con il caso di Roberto Spada che nel 2017 colpì il giornalista Daniele Piervincenzi con una testata, rompendogli il setto nasale.

Un giorno in pretura, storico programma condotto e diretto da Roberta Petrelluzzi ripercorrerà la vicenda di Daniele Piervincenzi, inviato del programma tv Nemo, veniva colpito da Roberto Spada, che con una testata gli rompeva il setto nasale. A questo seguivano colpi anche al suo videomaker Edoardo Anselmi, costringendo entrambi ad allontanarsi terrorizzati. Il caso è chiaro, Roberto Spada deve rispondere di lesioni gravi. Ma il processo deve decidere se è applicabile l'aggravante che gli è stata contestata, quella del metodo mafioso, che lo porterà immediatamente in carcere in regime di 41 bis. Secondo l'accusa Roberto Spada, dopo la carcerazione del fratello Carmine, aveva preso il comando di tutte le attività illecite sul territorio di Ostia. E allora, l'aggressione è stata un semplice gesto di rabbia, oppure l'intimidazione di un capoclan che non accetta intrusi nel suo territorio? Il processo quindi mostrerà immagini inedite della lunga intervista di Daniele Piervincenzi a Roberto Spada. Racconterà anche il mondo capovolto di Nuova Ostia, dove gli Spada esercitano e impongono il loro potere.

Il programma di Roberta Petrelluzzi è tornato con una nuova serie di puntate - e stavolta in prima serata - ma il debutto di Un giorno in pretura ha sollevato polemiche per l'approccio riservato al caso di Marco Vannini.