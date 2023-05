Un delitto senza corpo. Il caso Noventa, stasera su Nove il docu- crime sull'omicidio di Isabella Noventa

Questa sera su Nove, in prima tv esclusiva, alle 21:25, va in onda il docu- crime Un delitto senza corpo. Il caso Noventa, una dettagliata analisi sul caso di Isabella Noventa.

Stasera, giovedì 4 maggio, alle 21:25, per il ciclo Nove Racconta andrà in onda in prima tv esclusiva su NOVE il docu-crime Un delitto senza corpo. Il caso Noventa, che analizza dettagliatamente l'omicidio di Isabella Noventa, avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016. Isabella era segretaria in uno studio medico di Padova e fu vittima di un brutale omicidio.

Il docu- crime, attraverso varie voci e testimonianze di familiari e amici della vittima, ripercorre tutte le fasi di un caso che presenta ancora molte zone d'ombra: il corpo di Isabella, infatti, non è stato mai trovato; un cadavere scomparso nel nulla che porta con sé tanti segreti sulla dinamica dell'omicidio.

Al racconto partecipano, inoltre, esponenti delle forze dell'ordine che hanno condotto le indagini, giornalisti di testate nazionali e locali che hanno seguito il caso, gli avvocati delle due parti, oltre a criminologi e psichiatri.

Un delitto senza corpo. Il caso Noventa parte dal racconto della vita di Isabella Noventa e della sua relazione tossica con Freddy Sorgato, autotrasportatore e ballerino, poi condannato in via definitiva a 30 anni per l'omicidio della donna.

Quella tra i due è, infatti, una relazione che si rivela difficile fin dai primi tempi; un rapporto conflittuale, in cui era evidentemente proprio Isabella Noventa a rappresentare la parte debole.

Durante le indagini, inoltre, emerge ben presto una figura che ha avuto un ruolo centrale nella scomparsa di Isabella, nonostante lei si fosse sempre dichiarata estranea ai fatti: Debora Sorgato, la sorella di Freddy. Ossessionata dalla dipendenza di suo fratello nei confronti della donna, era invece in ottimi rapporti con l'amante di Freddy, Manuela Cacco, tabaccaia in un esercizio di proprietà proprio dei Sorgato.

Un delitto senza corpo. Il caso Noventa è un docu-crime originale prodotto da Verve Media Company per Warner Bros Discovery, scritto da Marina Loi e Flavia Triggiani, regia di Alessandro Galluzzi, Marina Loi e Flavia Triggiani, visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9.