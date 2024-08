Un biopic su Boy George è in fase di sviluppo alla TriStar

Un'altra icona della musica anni '80 sta per avere un film dedicato alla sua vita: la TriStar ha infatti affidato a J.C. Lee la sceneggiatura del biopic su Boy George, attualmente in fase di sviluppo presso la TriStar Pictures.

Il film sarà prodotto dalla produttrice premio Oscar Cathy Schulman, dal manager di George Paul Kemsley, da Jeremy M. Rosen e Kevin King Templeton e dalla Primary Wave Music. Boy George sarà produttore esecutivo.

Ancora in fase di sviluppo, il film includerà le musiche di Boy George e dei Culture Club, di cui la Primary Wave Music detiene i diritti. Lee adatterà la sceneggiatura dalle autobiografie di Boy George, Take It Like A Man, Straight e Karma e si concentrerà sugli anni del successo dei Culture Club.

Boy George vuole recitare più spesso: "Dovrei essere il dinosauro gay in ogni film animato"

L'icona musicale

Boy George è diventato famoso come cantante dell'iconica band Culture Club, ottenendo sette singoli da Top 10 nel Regno Unito, nove singoli da Top 10 negli Stati Uniti (tra cui Karma Chameleon e Do You Really Want to Hurt Me), e ha venduto oltre 100 milioni di singoli e oltre 50 milioni di album. George è un'icona globale, che rimane una delle popstar più colorate della storia britannica. La sua carriera comprende tour mondiali da tutto esaurito, numerose serie televisive e la recente partecipazione da protagonista a Broadway in Moulin Rouge. La rilevanza culturale del cantante, vincitore di un Grammy Award, trascende età, razza, colore, credo e nazionalità.

Boy George

Lee ha co-sceneggiato Luce, l'adattamento cinematografico dell'opera teatrale da lui stesso scritta. I suoi crediti televisivi includono How To Get Away With Murder della ABC, Looking e Girls della HBO e The Morning Show per Apple. Per quanto riguarda il teatro, le recenti opere di Lee includono To My Girls, Relevance e Warplay. Ha scritto e diretto il remake in inglese di Bad Genius, successo tailandese di PictureStart e Picture Perfect Federation, che sarà distribuito da Vertical in autunno.

Schulman è presidente e amministratore delegato di Welle Entertainment. Schulman ha recentemente prodotto la commedia romantica di successo di Amazon, The Idea Of You, interpretata da Anne Hathaway e diretta da Michael Showalter.