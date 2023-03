Un altro Domani: anticipazioni delle trame dal 6 marzo al 10 marzo 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Un altro Domani, relative alle puntate in onda dal 6 marzo al 10 marzo 2023 su Canale 5 alle 16:50. La soap spagnola ha per protagoniste nonna e nipote in due epoche differenti. La serie è ambientata nella Guinea spagnola degli anni '50, precisamente a Rio Muni, e nell'odierna Madrid in una cittadina di periferia, chiamata Robledillo de la Sierra. Un altro Domani è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 6 marzo

Julia, dopo il rifiuto di Tirso ad andare a cena con lei, ci resta molto male in quanto, come confessa a Elena, si è innamorata di lui. A Rio Muni, Angel e Ines sono esasperati dal comportamento di Alicia.

Martedì 7 marzo

A Rio Muni, Angel è intenzionato a prendere seri provvedimenti in merito al comportamento di Alicia, ma accade un fatto sconvolgente.

Mercoledì 8 marzo

Victor affronta suo padre su quanto ha scoperto. Julia non riesce a superare lo shock provocatole dall'aver visto Tirso baciare Olga.

Giovedì 9 marzo

Dopo aver visto Tirso baciare Olga, Julia cade nel più profondo sconforto. Il suo malessere la porta persino a chiedere a Diana di prendere le redini della bottega, scelta che manderà fuori di testa tutto il team.

Venerdì 10 marzo

Elena fa di tutto per tirare su di morale Julia. Ignari di questo, Tirso e Olga, con l'aiuto degli altri amici, decidono di andare a cercare Erik, che sembra scomparso dopo la dura discussione con sua madre.

Qui potete trovare il video riassunto delle trame della settimana dal 6 marzo al 10 marzo 2023 caricato da Mediaset