Un altro Domani: anticipazioni delle trame dal 27 febbraio al 3 marzo 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Un altro Domani, relative alle puntate in onda dal 27 febbraio al 3 marzo su Canale 5 alle 16:50. La soap spagnola ha per protagoniste nonna e nipote in due epoche differenti. La serie è ambientata nella Guinea spagnola degli anni '50, precisamente a Rio Muni, e nell'odierna Madrid in una cittadina di periferia, chiamata Robledillo de la Sierra. Un altro Domani è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 27 febbraio

Sergio insiste: rivuole indietro tutti i soldi che le ha prestato entro una settimana. Julia non sa che cosa fare e, in preda alla disperazione più totale, si sfoga con Olga e Maria, le quali stanno provando ad aiutarla a trovare delle commesse.

Martedì 28 febbraio

Olga, grazie alla sua intraprendenza, ottiene un appuntamento con un prestigioso distributore di mobili. Intanto, Cloe è in ansia perché non riesce a mettersi in contatto con Dani.

Mercoledì 1° marzo

Olga raggiunge Elena per confidarsi con lei: vuole parlarle del segreto di suo figlio Erik.

Giovedì 2 marzo

Julia si è resa conto di provare qualcosa per Tirso, però non ha il coraggio di confessarglielo. Nel frattempo, per riuscire a saldare il debito con Sergio, la bottegaia tenta di stipulare un contratto di distribuzione nazionale.

Venerdì 3 marzo

Il contratto di distribuzione nazionale che Julia ha tentato di stipulare per saldare il suo debito con Sergio non va in porto. Intanto, Olga rivela ad Erik la verità sul periodo successivo alla condanna del padre.

