Un altro Domani: anticipazioni delle trame dal 16 al 20 gennaio 2023

Ecco le anticipazioni di un Un altro Domani per le puntate dal 16 al 20 gennaio 2023: la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:50 su Canale 5

Ecco le anticipazioni delle trame di Un altro Domani, relative alle puntate in onda dal 16 al 20 gennaio su Canale 5 alle 16:50. La soap spagnola ha per protagoniste nonna e nipote in due epoche differenti. La serie è ambientata nella Guinea spagnola degli anni '50, precisamente a Rio Muni e, a sua volta, nell'odierna Madrid in una cittadina di periferia, chiamata Robledillo de la Sierra. Un altro Domani è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 16 gennaio

Angel cerca di non far capire ad Alicia che ha scoperto la verità sull'avvelenamento di Ines e le promette di incontrare sua madre. Victor affronta Ines, rivelandole che è sua intenzione raccontare quanto ha scoperto alla Guardia Coloniale. Riferendo a Linda dell'incontro con la madre, Alicia non si mostra affatto soddisfatta, perché percepisce che nonostante Angel abbia fatto il possibile, lui non nutre alcun sentimento d'amore nei suoi confronti.

Martedì 17 gennaio

Carmen teme che lei e Kiros siano stati scoperti, ma il ragazzo la tranquillizza. Complice il divorzio dei genitori, Julia è molto nervosa e riversa il proprio disagio su Sergio, che reagisce cercando nel diario di Julia delle risposte al suo stato d'animo attuale.

Mercoledì 18 gennaio

Julia, dopo aver scoperto che Sergio ha letto il diario, va su tutte le furie. Oscar spera in un divorzio consensuale, ma riparte per Shanghai senza essere riuscito a parlare con Diana.

Giovedì 19 gennaio

Julia, dopo il divorzio dei suoi genitori, decide di confidare a Tirso i suoi dubbi sulla sua relazione con Sergio, pur non sapendo come lui potrà reagire. Diana è ormai decisa a dare il via a una battaglia legale contro Oscar.

Venerdì 20 gennaio

Diana si rifiuta di rivolgere la parola ad Oscar, che è in procinto di ritornare in Cina, e intende dare il via ad una battaglia legale contro di lui. Ma poi Mario le confida qualcosa che non ha mai detto a nessuno e questo la induce a riflettere.