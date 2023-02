Un altro Domani: anticipazioni delle trame dal 6 al 10 febbraio 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Un altro Domani, relative alle puntate in onda dal 6 al 10 febbraio 2023 su Canale 5 alle 16:50. La soap spagnola ha per protagoniste nonna e nipote in due epoche differenti. La serie è ambientata nella Guinea spagnola degli anni '50, precisamente a Rio Muni, e nell'odierna Madrid in una cittadina di periferia, chiamata Robledillo de la Sierra. Un altro Domani è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 6 febbraio

Dopo essere stato lasciato da Julia, Sergio, a sorpresa le chiede indietro i suoi soldi, pretendendoli immediatamente per uscire dalla società. Patricia e Ventura continuano a cospirare mentre sale la tensione tra Carmen ed Enoa, visto che quest'ultima è innamorata di Kiros.

Martedì 7 febbraio

Enoa viene spesso ripresa da Francisco e Patricia perché commette molti errori sul lavoro. Nel frattempo, Angel e Ines, spaventati dal tentativo di Alicia di sedurre Angel, elaborano un piano per allontanarla da lui.

Mercoledì 8 febbraio

Erik confida a Chloe i suoi timori sulla visita a suo padre. Angel e Ines escogitano un piano per far licenziare Alicia, ma la ragazza ricatta Ines.

Giovedì 9 febbraio

Alicia minaccia Ines di raccontare a Ventura della sua relazione con Angel, costringendola a farsi riassumere. Carmen sospetta che Kiros abbia una relazione con Enoa e tenta di parlarne con il ragazzo, ma viene interrotta da Victor.

Venerdì 10 febbraio

Francisco tenta di convincere Victor a recuperare il rapporto con Carmen, ma il ragazzo è restio. Per saldare il debito contratto con Sergio, Julia lavora senza sosta.