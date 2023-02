Un altro Domani: anticipazioni delle trame dal 13 febbraio al 17 febbraio 2023

Ecco le anticipazioni di un Un altro Domani per le puntate dal 13 al 17 febbraio 2023: la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:50 su Canale 5

Ecco le anticipazioni delle trame di Un altro Domani, relative alle puntate in onda dal 13 al 17 febbraio 2023 su Canale 5 alle 16:50. La soap spagnola ha per protagoniste nonna e nipote in due epoche differenti. La serie è ambientata nella Guinea spagnola degli anni '50, precisamente a Rio Muni, e nell'odierna Madrid in una cittadina di periferia, chiamata Robledillo de la Sierra. Un altro Domani è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 13 febbraio

Dopo essere stato lasciato da Julia, Sergio, a sorpresa le chiede indietro i suoi soldi, pretendendoli immediatamente per uscire dalla società. Patricia e Ventura continuano a cospirare mentre sale la tensione tra Carmen ed Enoa, visto che quest'ultima è innamorata di Kiros. Enoa viene spesso ripresa da Francisco e Patricia perché commette molti errori sul lavoro. Nel frattempo, Angel e Ines, spaventati dal tentativo di Alicia di sedurre Angel, elaborano un piano per allontanarla da lui.

Martedì 14 febbraio

Enoa viene spesso ripresa da Francisco e Patricia perché commette molti errori sul lavoro. Nel frattempo, Angel e Ines, spaventati dal tentativo di Alicia di sedurre Angel, elaborano un piano per allontanarla da lui. Erik confida a Chloe i suoi timori sulla visita a suo padre. Angel e Ines escogitano un piano per far licenziare Alicia, ma la ragazza ricatta Ines.

Mercoledì 15 febbraio

Alicia minaccia Ines di raccontare a Ventura della sua relazione con Angel, costringendola a farsi riassumere. Carmen sospetta che Kiros abbia una relazione con Enoa e tenta di parlarne con il ragazzo, ma viene interrotta da Victor. Francisco tenta di convincere Victor a recuperare il rapporto con Carmen, ma il ragazzo è restio. Per saldare il debito contratto con Sergio, Julia lavora senza sosta.

Giovedì 16 febbraio

Francisco tenta di convincere Victor a recuperare il rapporto con Carmen, ma il ragazzo è restio. Per saldare il debito contratto con Sergio, Julia lavora senza sosta. Tirso racconta a Elena di come lui e Olga si siano conosciuti in passato, mentre Erik scopre qualcosa di inaspettato. Dopo essere svenuta in bottega, Julia si lascia convincere da Elena a prendersi qualche giorno di riposo.

Venerdì 17 febbraio

Anche se reticente, Julia comprende che ha bisogno di recuperare le forze per andare avanti. Ma per potersi prendere una pausa deve decidere a chi lasciare il comando della bottega, e la sua decisione non viene presa bene da tutti i membri del team. Maria ha paura che Erik sveli a Cloe chi si nasconde dietro il profilo di Dani, una confessione che potrebbe mettere in pericolo la loro amicizia per sempre. A Rio Muni, mentre Carmen e Kiros sono decisi a non far passare troppo tempo prima di fuggire per poter finalmente vivere il loro amore liberamente, Victor, all'oscuro dei loro progetti, si ostina a voler smascherare i piani di suo padre per liberare la Guinea.