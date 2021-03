Ultrapop Festival 2021, il finale della seconda edizione stasera su Twitch

Ultimo panel per l'UltraPop Festival 2021, che chiude i battenti di questa seconda edizione: alle 22:00 parleremo del Lucca Comics e tireremo le somme di questa splendida avventura!

L'UltraPop Festival 2021 sta per chiudere i battenti e presenta l'ultimo appuntamento, finale imperdibile dell'ultima giornata, oggi 25 marzo 2021: al centro del panel il Lucca Comics e le conclusioni di questa seconda edizione su Twitch oggi dalle ore 22:00!

Il panel dal titolo "Lucca Comics & Games e Ultrapop: dagli eventi fisici agli eventi digitali e ritorno" sarà una chiacchierata con Emanuele Vietina, il Direttore Generale di Lucca Crea, per fare il punto della situazione sugli eventi in Italia. Il 2021 vedrà la ripartenza delle fiere dal vivo o dovremo farci bastare ancora per un anno gli eventi digitali? Un ultimo panel che segna una sorta di passaggio di testimone virtuale da UltraPop a Lucca Comics, presentato da Pierpaolo Greco.

Movieplayer, Multiplayer e Lega Nerd si sono uniti anche quest'anno sotto lo stesso tetto: l'Ultrapop Festival ha regalato, secondo le nostre redazioni, emozioni a noi e al nostro pubblico, ma anche ai nostri ospiti. Non abbiamo potuto fare a meno di notare che tutti i nostri ospiti si siano trovati a loro agio, ci abbiano regalato momenti di quotidianità, forse anche merito della modalità delle nostre interviste: comodamente a casa. Nei nostri panel abbiamo avuto tantissimi ospiti, provenienti da background totalmente diversi. Dai testimonial d'eccezione Giorgio "Pow3r" Calandrelli e Ludovica Martino, al super intervento dell'Astronauta Samantha Cristoforetti, passando per lo spassosissimo incontro con Aldo Giovanni e Giacomo, l'intervento di Zerocalcare, la chiacchierata con Fabio Volo e Michela Andreozzi, le perle di Gabriele Salvatores e tantissimi altri, senza dimenticare Robert Kirkman, intervenuto proprio oggi ai nostri microfoni.

Vi aspettiamo per l'ultimo appuntamento con il gran finale dell'Ultrapop Festival 2021, live alle ore 22:00, gratuito e accessibile da molte piattaforme: Twitch per tutte le dirette, ma anche Facebook e Youtube - su cui è possibile rivedere tutte le interviste in replica - ma anche dai canali Youtube e Facebook di Movieplayer.