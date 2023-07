Ufo Soldier Daiapolon: il cofanetto completo con booklet e card è su Amazon a un prezzo imperdibile

Su Amazon è disponibile, a un prezzo assurdo, il cofanetto di Ufo Soldier Daiapolon; quale occasione migliore per recuperarlo?

Il cofanetto completo, che raccoglie integralmente tutti gli episodi dell'anime Ufo Soldier Daiapolon, è attualmente in offerta su Amazon. Sul sito l'opera creata da Tetsu Kariya, Shigeru Tsuchiyama è disponibile, attualmente parlando, a 29,99€, scontata del 23% dal prezzo base. Se interessati passate dal box sotto.

Nel dettaglio, questa raccolta di Ufo Soldier Daiapolon contiene, oltre alle storie animate del celeberrimo guerriero spaziale, in un'edizione DVD inedita (distribuite in 5 dischi), anche un booklet a colori a corredo dell'opera con le sinossi, i fondali, e le illustrazioni originali, e una maxicard a tema.

Sfruttate anche voi un'occasione del genere per recuperare la serie di Ufo Soldier Daiapolon. Stiamo parlando di un personaggio che ha fatto la storia dell'animazione giapponese, in un'edizione sia da collezione che da studio e visione tardiva. Non lasciatevela scappare.