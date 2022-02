Ucraina, Red Ronnie “Gli Ufo scortano i bombardieri, non vogliono la guerra nucleare“ (VIDEO)

Sulla guerra in Ucraina, Red Ronnie, in un video pubblicato su YouTube, ha spiegato quello che starebbe succedendo nei cieli ucraini.

Gli Ufo sono arrivati sui cieli dell'Ucraina a salvarci dal disastro nucleare, la notizia l'ha data Red Ronnie in un video caricato su YouTube: il conduttore televisivo, come leggiamo su Rolling Stones, ha precisato di riportare voci che gli sono state riferite. Sembra che gli amici di E.T. stiano scortando i bombardieri russi per evitare che il conflitto degeneri.

Ieri Putin ha alzato la tensione nel mondo. Il presidente russo, dopo le sanzioni decise dalla comunità internazionale per l'invasione dell'Ucraina, ha reagito mettendo in allerta i sistemi di deterrenza nucleari, una mossa che ha spaventato parte dell'opinione pubblica e che ha ricordato la reazione americana ai tempi della crisi missilistica a Cuba.

Molti però ignorano che gli UFO vogliono evitare a tutti i costi la guerra nucleare: la rivelazione ci arriva da Red Ronnie, che in passato si è distinto per le sue singolari interpretazioni dell'emergenza sanitaria mondiale. Nella prima parte di un video, caricato su YouTube, il noto conduttore televisivo ci informa che gli Stati Uniti hanno stanziato "770 miliardi di dollari per difendersi dagli UFO".

Il motivo di questa decisione della difesa americana ce lo svela Red: "Quando si usa la parola difendersi, nel campo militare significa attaccare, soprattutto gli Stati Uniti d'America. Questo perché gli UFO si fanno vivi molto più spesso"

Le intenzioni degli alieni non sembrano comunque peggiori di quelle dei terrestri, se è vero quello che è stato riferito a Red. In questi giorni c'è un'intensa attività di Ufo sui cieli ucraini, le astronauti stanno scortando i bombardieri russi, con propositi assolutamente lodevoli e condivisibili:: "C'è chi sostiene - afferma Ronnie - non io, io riporto, che non vogliono che ci siano esplosioni nucleari, quindi stanno molto attenti che questo non si verifichi".