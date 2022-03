Ucraina: la Rai stoppa il contratto di Alessandro Orsini. Bianca Berlinguer: “non sono stata consultata"

La guerra in Ucraina ha causato una frattura tra Bianca Berlinguer e la RAI: l'azienda, senza consultare la conduttrice di Cartabianca, ha deciso di stoppare il contratto di Alessandro Orsini. Il professore dell'Università Luiss avrebbe dovuto ricevere un compenso di 12mila euro per partecipare a 6 puntate della trasmissione di Rai 3.

Tra gli ospiti dei talk show dedicati alla guerra in Ucraina, si è fatto notare Alessandro Orsini: da Propaganda Live a Cartabianca, il professore di origini napoletane ha parlato del conflitto che sta imperversando in Ucraina, finendo spesso al centro di numerose polemiche per le sue posizioni considerate, a torto o a ragione filorusse. Venerdì scorso, ospite di Piazza Pulita ha detto che "Bisogna smettere di demonizzare l'avversario politico e bisogna trasformarlo in una persona come noi. Noi siamo come Putin, se lui è un mostro lo siamo anche noi". E, parlando del presidente ucraino, ha sentenziato: "Se Zelensky diventa un ostacolo alla pace, per me deve essere abbandonato".

Da Propaganda Live, il professore è sbarcato a Cartabianca, dove, come ha rivelato Il Foglio, avrebbe pattuito un compenso di 12mila euro per partecipare a 6 puntate della trasmissione di Rai 3. La notizia ha suscitato numerose polemiche, il Partito Democratico, per bocca di Andrea Romano, ha affermato "é assolutamente inaccettabile che le risorse del servizio pubblico radiotelevisivo vengano utilizzate per finanziare i pifferai della propaganda di Putin".

Nella giornata di oggi è arrivata la decisione della Rai di stoppare il contratto del professore: "La Direzione di Rai 3, d'intesa con l'Amministratore Delegato della Rai, ha ritenuto opportuno non dar seguito al contratto originato su iniziativa del programma 'Cartabianca' che prevedeva un compenso per la presenza del Professor Alessandro Orsini nella trasmissione", si legge in una nota della Rai.

Quando la notizia si è diffusa, Orsini, sulla sua pagina Facebook, ha scritto di essere disposto ad andare ospite nel programma senza ricevere nessun compenso: "Apprendo che la Rai ha deciso di rescindere il mio contratto stipulato per sei puntate con Carta Bianca. Molte altre trasmissioni di informazione mi avevano offerto compensi ben superiori a quello della Rai. Ho scelto Bianca Berlinguer perché penso che sia una garanzia di libertà. Questa libertà va difesa. Per questo motivo, annuncio che sono pronto a partecipare alla trasmissione di Bianca Berlinguer gratuitamente".

Ma la presa di posizione più dura è stata proprio quella di Bianca Berlinguer, la conduttrice, che recentemente ha rifiutato la proposta della Rai di condurre una striscia serale, ha dichiarato che la scelta dell'azienda mina il suo ruolo di autrice del talk show: "Apprendo che il contratto sottoscritto dalla Rai e dal professore Alessandro Orsini sarà interrotto per decisione della direzione di Rai3 senza che io sia stata consultata in merito. Una decisione che limita gravemente il mio ruolo di autrice e di responsabile di Cartabianca per quanto riguarda la questione fondamentale della scelta degli ospiti e di conseguenza dei contenuti sui quali si costruisce la discussione".