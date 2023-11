Ucraina-Italia, dove vedere in TV e streaming la partita decisiva per la qualificazione a Euro 2024

Stasera l'Italia affronta l'Ucraina in un incontro decisivo per la qualificazione: ecco dove seguire in televisione ed in streaming la partita di Euro 2024.

Stasera, 20 novembre 2023, la nazionale di calcio allenata da Luciano Spalletti cerca un risultato utile contro l'Ucraina nell'ultima partita di qualificazione Euro 2024. Agli azzurri basta non perdere per garantirsi il passaggio alla fase finale. Ucraina-Italia sarà trasmessa in televisione e in streaming, ecco dove poterla seguire.

Ucraina-Italia

L'Italia gioca questa sera contro l'Ucraina che in questo momento ha gli stessi nostri punti nella classifica del Gruppo C. L'incontro chiude la fase di qualificazione per Euro 2024, nel nostro girone l'unica squadra qualificata è l'Inghilterra che dall'alto del suo primo posto è già sicura di volare in Germania il prossimo anno.

Dove vederla in TV

Ucraina-Italia sarà trasmessa alle 20:45 in chiaro e in esclusiva su Rai 1. Non essendo possibile disputare la partita in Ucraina a causa degli eventi bellici, il match avrà luogo in Germania, precisamente presso la Bayarena di Leverkusen. Come consuetudine, Alberto Rimedio si occuperà della telecronaca, al suo fianco Antonio Di Gennaro curerà il commento tecnico.

A bordo campo ci sarà Tiziana Alla, le interviste saranno di Andrea Riscassi. In studio, con Alessandro Antinelli, ci sarà Lele Adani.

Dove vederla in streaming

La partita Ucraina-Italia, valida per Euro 2024, si potrà seguire in streaming gratuito grazie alla piattaforma RaiPlay e attraverso l'app ufficiale o da PC fisso o Notebook.

Probabili Formazioni

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. Ct. Rebrov.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Politano, Raspadori, Chiesa. Ct. Spalletti.

Ucraina-Italia: risultati utili per il passaggio del turno e Classifica Gruppo C

Le prime due classificate di ogni girone si qualificano per gli Europei 2024 organizzati dalla Germania.

Inghilterra: 19 punti (già qualificata)

ITALIA: 13 punti

Ucraina: 13 punti

Macedonia del Nord: 7 punti

Malta: 0 punti

All'Italia per qualificarsi basta un pareggio in virtù del match d'andata giocato a settembre, quando gli azzurri si imposero 2-1 grazie alla doppietta di Frattesi. "Non ci accontenteremo di proteggere il pari, non è nelle nostre caratteristiche", ha detto Luciano Spalletti dopo la partita contro la Macedonia del Nord.