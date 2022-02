Ucraina: l'European Film Academy offre il proprio sostegno ai registi locali

L'European Film Academy (EFA) ha contattato i suoi membri in Ucraina promettendo sostegno ai registi locali in seguito all'attacco subito da parte delle forze russe.

L'European Film Academy ha annunciato che aiuterà i registi locali a rischio dopo aver contattato i suoi membri in Ucraina, promettendo loro sostegno in seguito al terribile attacco che ha avuto luogo nel paese questa mattina da parte della Russia di Putin.

Il presidente dell'EFA ha dichiarato: "Stiamo esaminando i vari modi in cui possiamo fornire supporto pratico ai membri della nostra associazione, attraverso la nostra i mezzi di cui disponiamo in collaborazione con organizzazioni vicine sul campo in termini di confini".

Intervistato da Deadline, il presidente Mike Downey ha aggiunto: "Ci sono chiaramente un certo numero di singoli artisti che sono stati apertamente critici nei confronti del regime russo, quindi se questa si rivela essere un'occupazione a pieno titolo, le loro vite saranno più in pericolo di quanto non siano già."

L'EFA ha piùù di 60 membri ucraini, i quali hanno tutti ricevuto una corrispondenza personalizzata co-firmata da Downey, dalla regista polacca Agnieszka Holland e dal regista dell'EFA Matthijs Wouter Knol che esprimono "solidarieta'" per la loro situazione. "Ci rendiamo conto che l'attuale aumento quotidiano della tensione deve avere un impatto sulla tua vita e salute, morale e lavoro creativo", afferma la lettera inviata ai colleghi ucraini. "Sei uno dei nostri stimati membri. Ti assicuriamo che siamo al tuo fianco, supportando il tuo lavoro nel miglior modo possibile".