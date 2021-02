Twisted Metal: il videogioco diventa una serie live-action prodotta dagli autori di Deadpool

Twisted Metal, il famoso videogioco realizzato per PlayStation, diventerà una serie tv live-action che verrà prodotta da Rhett Reese e Paul Wernick, già autori di Deadpool e Zombieland.

Il progetto era in fase di sviluppo dal 2019 e ora sembra aver ottenuto l'approvazione per proseguire con la sua realizzazione.

Sony Pictures Television e PlayStation Productions starebbero sviluppando l'adattamento televisivo di Twisted Metal, franchise che ha preso il via nel 1995.

La versione per il piccolo schermo è descritta come un'action comedy. Asad Wizilbash, a capo di PlayStation Productions, ha dicharato: "Twisted Metal è uno dei franchise più amati nel mondo di PlayStation. Siamo elettrizzati nel avere un team così grandioso al lavoro per portare in vita questo gioco iconico per la gioia dei fan".

Al centro della trama ci sarà un outsider che ottiene l'occasione di avere una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare un misterioso pacco attraversando una landa desolata in un mondo post-apocalittico. Con l'aiuto di un ladro di auto, dovrà affrontare numerosi pericoli, tra cui un clown folle alla guida di un camioncino per la vendita dei gelati, personaggio chiamato Sweet Tooth.

Michael Jonathan Smith sarà coinvolto come sceneggiatore e produttore della serie, mentre Rhett Reese e Paul Wernick saranno i produttori esecutivi, in collaborazione con Will Arnett.