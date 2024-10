La TV LG OLED evo 42''Serie C4 2024 è attualmente in offerta su Amazon

La TV LG OLED evo 42" Serie C4 2024 è un gioiello tecnologico che porta l'esperienza cinematografica e di gioco a un livello molto alto. Grazie alla tecnologia OLED evo, con pixel auto-illuminanti e colori vividi, ogni scena prende vita con dettagli straordinari, mentre il potente processore α9 Gen7 con AI offre una mappatura dei toni dinamica in 20.000 zone per fotogramma, garantendo un'immersione totale e realistica. Finalmente, anche chi cerca un display compatto o una postazione gaming perfetta potrà godere dei vantaggi dell'OLED: l'OLED Evo è la scelta ideale per chi desidera qualità senza compromessi anche negli spazi più piccoli.

Con Dolby Vision e Dolby Atmos, questa TV offre immagini intense e un audio immersivo, trasformando qualsiasi contenuto in un vero e proprio evento cinematografico a casa. Inoltre, il sistema operativo webOS Re Program assicura 4 aggiornamenti nei prossimi 5 anni, rendendo l'esperienza sempre attuale e al passo con i tempi. Pensata pure per i gamer, la Serie C4 supporta un gameplay a 4K e 144fps con VRR, Gsync e Freesync, portando un'azione fluida e tempi di risposta ridotti. Con la Game Dashboard e il ThinQ AI, ogni impostazione è a portata di mano: una TV che ridefinisce l'intrattenimento domestico, pronta a diventare un alleato irrinunciabile.

Oggi vi segnaliamo, dunque, che su Amazon è attualmente in offerta la TV LG OLED evo 42'', Serie C4 2024. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 799,00€ con uno sconto del 38% sul prezzo consigliato indicato (1.299,00€). Se interessati al recupero, o ad avere informazioni in più sull'articolo in questione, passate dal box qui sotto o cliccate su questo indirizzo.

Oltre a presentare il prodotto, su Amazon vengono specificate anche alcune "note legali" importanti per comprendere al meglio il prodotto che si sta acquistando prima dello stesso acquisto. Fra queste, che potete trovare dopo le immagini descrittive della TV, viene ad esempio specificato che "l'incremento di prestazioni del processore a9 Gen 7 si riferisce al processore LG α5", oppure che il fatto che il programma webOS Re:New preveda un totale di 4 aggiornamenti nell'arco di cinque anni, si deve intendere dall'immissione sul mercato. I cinque anni si contano dall'anno in cui il prodotto è stato immesso sul mercato globale per la prima volta e non dalla data di acquisto. Il primo aggiornamento di webOS avverrà due anni dopo il lancio del prodotto sul mercato, per webOS 25, per fare un esempio, arriverà nel 2026 sui modelli lanciati nel 2024. Viene inoltre indicato che i modelli del 2022 che verranno aggiornati sono gli OLED, i QNED e i TV 8K. I modelli del 2023 invece sono gli OLED, i QNED, i NanoCell e gli UHD.