TV Chart: l'app che svela quando la qualità di una serie tv cala

I fan delle serie tv hanno a disposizione ora un nuovo strumento per scoprire quando la qualità è scesa: l'app TV Chart propone infatti un grafico che mostra i punteggi ricevuti dagli episodi su IMDB.

L'idea è venuta a uno sviluppatore chiamato Benjamin Mizrahi e potrebbe essere un utile strumento per chi vuole capire, prima di iniziare la visione di uno show, se ne valga realmente la pena.

Sul sito internet di TV Chart è possibile compiere una ricerca inserendo il titolo della serie di cui si vuole controllare l'andamento qualitativo nel corso delle stagioni, scoprendo così il rating delle varie puntate.

Alcuni show, come Breaking Bad, sono riusciti a non avere cali significativi nel corso delle stagioni, mentre Il trono di spade deve fare i conti con le critiche rivolte allo show nei confronti delle ultime stagioni, dando così vita a un grafico in netto calo.

Mizrahi ha anticipato che in futuro l'app potrà scoprire le medie delle recensioni dei principali portali e anche l'indice di dispersione statistico.