Tutto per la mia famiglia, trame dal 13 al 17 luglio: Suzan scopre che Ömer è il figlio che credeva perduto

Una rivelazione destinata a cambiare per sempre la vita degli Eren è pronta a sconvolgere gli equilibri della famiglia. Nelle puntate di Tutto per la mia famiglia in onda su Canale 5 dal 13 al 17 luglio, dalle 16:50 alle 18:40 circa, Ömer verrà travolto da una serie di eventi che lo porteranno sempre più lontano dai suoi fratelli, mentre Sengül utilizzerà un segreto custodito per anni come arma di vendetta.

Le anticipazioni dal 13 al 17 luglio

La settimana sarà caratterizzata da importanti colpi di scena. I fratelli Eren dovranno affrontare nuovi problemi economici e familiari, mentre il segreto sulle origini di Ömer finirà per riemergere, aprendo la strada a conseguenze imprevedibili. Intanto, tra amori, tradimenti e ricatti, gli equilibri tra i protagonisti saranno messi nuovamente alla prova.

Lunedì 13 luglio

La settimana si apre con una decisione che rischia di dividere definitivamente i fratelli Eren. Dopo l'ennesimo scontro con Sengül, che li caccia di casa, Kadir, Ömer, Asiye ed Emel decidono di trasferirsi ad Adiyaman. A fermarli è però Orhan, appena uscito dalla terapia intensiva, che raggiunge i ragazzi alla stazione e li convince a non partire. Il suo gesto provoca una durissima lite con Sengül, alla quale l'uomo arriva perfino a minacciare il divorzio.

Nel frattempo Ömer, esasperato dalla povertà, accetta l'offerta di Akif e ritira la denuncia contro Berk in cambio di una consistente somma di denaro. Quando Kadir scopre l'accaduto, tra i due fratelli scoppia un acceso litigio. Per fermarli interviene la piccola Emel, che getta la busta con i soldi nel fuoco distruggendola. Sconvolto, Ömer lascia la casa e trova ospitalità da Ayse.

Martedì 14 luglio

Lontano dalla sua famiglia, Ömer resta affascinato dal tenore di vita che respira nella villa di Ayse. Akif approfitta della situazione per avvicinarlo ulteriormente: dopo aver scoperto che il denaro è andato distrutto, gli offre un lavoro e cerca di convincerlo che il successo economico sia l'unica strada per riscattarsi. Poco alla volta il ragazzo sembra lasciarsi conquistare da questa nuova mentalità.

Anche Orhan prende una decisione drastica. Dopo aver scoperto che Sengül ha speso i risparmi destinati a Kadir per acquistare un televisore, comunica alla moglie di voler chiedere il divorzio.

Alla scuola Ataman, invece, Doruk sorprende Asiye organizzando una raccolta fondi per la biblioteca dell'istituto, conquistando ancora una volta la sua fiducia.

Mercoledì 15 luglio

Il compleanno di Ömer si trasforma ben presto in un incubo. Il ragazzo preferisce trascorrere la giornata con i suoi nuovi amici benestanti anziché con i fratelli, ma durante la festa viene provocato da Tolga e Berk, che lo umiliano per le sue umili origini. La situazione degenera e Ömer perde il controllo, aggredendo Tolga fino a farlo svenire.

Poco dopo la gendarmeria si presenta a casa degli Eren per arrestarlo. A salvarlo è Kadir, che raggiunge Tolga in ospedale e si offre di subire tutta la sua rabbia pur di convincerlo a ritirare la denuncia. Ömer torna così in libertà, mentre Kadir rientra a casa ferito, nascondendo ai fratelli il sacrificio compiuto.

Nello stesso momento Sengül ascolta casualmente una conversazione destinata a cambiare tutto: scopre infatti che Ömer è il figlio biologico di Suzan.

Giovedì 16 luglio

Harika organizza un piano per far espellere Asiye dalla scuola, nascondendo nel suo zaino le tracce rubate di un compito in classe. Quando la ragazza viene accusata, Doruk interviene assumendosi ogni responsabilità pur di proteggerla. Colpita dal suo gesto, Asiye decide finalmente di lasciarsi andare e accetta di diventare la sua fidanzata.

Nel frattempo Sengül continua a perseguire i propri interessi e incoraggia Aybike a frequentare i ragazzi più ricchi della città. Kadir e Ömer trovano lavoro come imbianchini, ma con grande imbarazzo scoprono che dovranno tinteggiare proprio la casa di Harika. Più tardi Asiye nota le ferite riportate dal fratello e riesce a farsi raccontare il sacrificio che ha compiuto per evitare che Ömer finisse in prigione.

Venerdì 17 luglio

I fratelli Eren scoprono che Sengül ha utilizzato il denaro ricevuto da Suzan per pagare la retta scolastica dei propri figli invece di consegnarlo a loro. Furioso, Orhan vende gli elettrodomestici appena acquistati dalla moglie per restituire ai nipoti quanto gli spetta.

Sul fronte sentimentale, la felicità di Asiye e Doruk dura pochissimo. Berk mostra infatti alla ragazza un video in cui Doruk afferma di volerla aiutare solo per beneficenza. Convinta di essere stata umiliata, Asiye mette immediatamente fine alla relazione.

Nel finale di settimana arriva la rivelazione destinata a cambiare ogni cosa. Per vendicarsi di Orhan, Sengül affronta Suzan e le confessa che Ömer è il figlio che credeva di aver perso anni prima, abbandonato in una moschea subito dopo la nascita. Mentre questa sconvolgente verità inizia a diffondersi, Tolga e Berk preparano un nuovo piano per colpire ancora una volta Ömer.