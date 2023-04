Tutti insieme in cucina, il cooking show con Anthony Genovese da oggi su Real Time: Orario e anticipazioni

Oggi alle 19:20 inizia su Real Time Tutti insieme in cucina: il nuovo cooking show con Anthony Genovese in onda dal lunedì al venerdì.

Su Real Time arriva oggi 17 aprile Tutti insieme in cucina, un nuovo cooking show in cui le famiglie cucinano direttamente dalle proprie case in collegamento con lo Chef stellato Anthony Genovese. In onda dal lunedì al venerdì alle 19:20 e disponibile in streaming su discovery+.

Collegate dalle proprie case, le famiglie - ma anche coppie, amici, o single - si mettono alla prova ai fornelli per dimostrare le proprie doti culinarie cucinando insieme allo Chef Anthony Genovese. Un nuovo cooking show che unisce gli italiani: seguendo passo passo le indicazioni che lo Chef condividerà con loro dalla sua postazione, le famiglie dovranno portare a termine le preparazioni dei due piatti del giorno. Oltre alla pratica, verranno messe alla prova anche nella teoria: durante la cucinata lo Chef, con un divertente quiz, testerà le loro conoscenze culinarie.

Le famiglie ruoteranno di puntata in puntata con l'incursione di alcune special guest, personaggi noti appassionati di food che parteciperanno alla preparazione delle ricette: il conduttore tv Nicolò De Devitiis, l'attore Gianpaolo Gambi, il content creator Luca Gervasi, l'autore e presentatore tv Alessandro Di Sarno, la speaker radiofonica Rebecca Staffelli, la cantante Bianca Atzei, l'astrologo Antonio Capitani, l'autore e conduttore tv Marco Balestri accompagnato dalla figlia Benedetta, talent manager, le domestic planner Titty & Flavia, l'opinionista e giornalista Francesco Oppini e il comico e conduttore Omar Fantini.

Ma la sfida è aperta a tutti, anche al pubblico che segue da casa: durante il weekend sui profili social di Real Time verrà pubblicato il menù della settimana e il giorno precedente alla messa in onda di ogni puntata saranno comunicati gli ingredienti necessari per realizzare i piatti che lo Chef cucinerà. In questo modo, gli spettatori potranno procurarsi in tempo tutto il necessario per partecipare, da casa, alla cucinata.

Chef Anthony Genovese, nato in Francia da famiglia calabrese emigrata oltralpe, si è formato all'Ecole Hoteliére de Nice e ha collezionato esperienze nel sud della Francia, in Italia (Enoteca Pinchiorri), a Tokyo, Londra e in Malesia. Ha ottenuto a Ravello la sua prima stella Michelin, poi il desiderio di dar vita a un progetto personale lo ha portato all'apertura del ristorante Il Pagliaccio, a Roma, oggi 2 stelle Michelin. Ora Chef Anthony Genovese è pronto a mettere alla prova le capacità culinarie degli italiani cucinando insieme a loro.