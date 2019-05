Tuca & Bertie, su Netflix in streaming da oggi!

Dal 3 maggio arriva Tuca & Bertie su Netflix: disponibile in streaming la nuova serie tv ideata dai creatori dello show cult BoJack Horseman!

Maggio è appena iniziato e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Tuca & Bertie, l'attesa serie tv ideata dai creatori dello show cult BoJack Horseman.

Tuca e Bertie sono due care amiche, rispettivamente un tucano e un uccello canterino, che navigano intorno alla trentina e devono affrontare tutte le incertezze dell'età, l'indipendenza, l'età ufficialmente adulta. La serie arriva dallo stesso team creativo di BoJack Horseman, lo show Netflix che è tutt'ora un successo strepitoso (arrivato alla quinta stagione, con punteggi record su tutti i raccoglitori di recensioni come Metacritic e RottenTomatoes) ed è disegnata proprio allo stesso modo. Anche qui troviamo un universo abitato da animali antropomorfi, tra cui le nostre protagoniste: le due hanno da poco traslocato e non vivendo più insieme devono trovare un nuovo equilibrio per riuscire a inaugurare ufficialmente l'ingresso nella vita adulta.

A dare le loro voci a Tuca e Bertie ci sono le comiche americane Tiffany Haddish (Il viaggio delle ragazze) e Ali Wong (che vedremo in Birds of Prey nel 2020), ma nel cast ci saranno anche numerose guest star, tra cui le già annunciate Tessa Thompson, Richard E. Grant, Tig Notaro e Nicole Byer.

Tuca & Bertie è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.