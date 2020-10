Tu sì que vales: morta Veronica Franco, aveva 19 anni e incantò con la sua Hallelujah

Veronica Franco è morta il 15 ottobre del 2020 all'età di 19 anni. La ragazza poco più di un mese fa aveva emozionato il pubblico di Tu sì que vales cantando Hallelujah su una sedia a rotelle. Da due anni soffriva di una grave forma di leucemia.

Era il 12 settembre del 2020 quando Veronica Franco si era esibita a Tu sì que vales cantando una sua versione del celebre brano Hallelujah scritto dal cantautore canadese Leonard Cohen. Veronica aveva ricevuto il "sì" dei quattro giurati e la standing ovation del pubblico. Ad accompagnarla negli studi dove si svolge il programma di Maria De Filippi era stato Vanni Oddera, il biker che da anni porta la mototerapia negli ospedali. È stato lui uno dei primi ad annunciare la scomparsa di Veronica con un commovente post su Facebook in cui ha scritto: "Cara amica mia, hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intono a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita. La tua voce ha portato speranza e sollievo in tante famiglie. Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena. Rimarrai per sempre nel mio cuore nel nostro cuore, la tua voce sarà per sempre una speranza di avere un mondo migliore. Ti voglio bene Veronica".

Veronica Franco aveva commosso la giuria e il pubblico di Tu sì que vales raccontando la storia della sua malattia sul palco della trasmissione di Maria De Filippi. La ragazza biellese soffriva di una grave forma di leucemia contro la quale combatteva dal 2018 ed era stata sottoposta ad un trapianto di midollo donatole da sua sorella Michela. Purtroppo Veronica non è riuscita a sconfiggere il male ed è morta per le complicazioni neurologiche provocate dalle terapie che stava seguendo.