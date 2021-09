True Lies: la nuova serie TV con Steve Howey di Shameless è in lavorazione

True Lies, una nuova serie tv basata sul film cult di Arnold Schwarzenegger, commedia d'azione degli anni '90, è ufficialmente in lavorazione e Steve Howey di Shameless è stato scelto come uno dei suoi protagonisti: l'attore interpreterà il ruolo di Harry, interpretato da Arnold nel film originale.

"Howey interpreterà Harry, il leggendario ruolo di Schwarzenegger", spiega Variety. "Il personaggio è descritto come un venditore di computer, apparentemente avverso al rischio. Un devoto padre di famiglia, sposato e con due figli. Ma in realtà, Harry è un agente sotto copertura, una spia che lavora per un Organizzazione di intelligence degli Stati Uniti."

Come nel film, la moglie insoddisfatta di Harry è spinta in un mondo pieno di pericolo e di avventura quando viene reclutata per lavorare al fianco del marito al fine di tentare di salvare il mondo cercando anche, allo stesso tempo, di riaccendere il loro matrimonio privo di passione. L'interprete della moglie, Jamie Lee Curtis nel film, deve ancora essere scelta.

Steve Howey è principalmente conosciuto per aver interpretato il ruolo di Kevin in Shameless e adesso sarà fondamentale vedere quale attrice verrà scelta per interpretare il ruolo della moglie per recitare al suo fianco. Matt Nix ha scritto il pilota e sarà anche un produttore esecutivo della serie, Anthony Hemingway dirigerà il primo episodio e James Cameron, il regista del film originale, sarà un altro dei produttori esecutivi.