Troy Baker e Yasmeen Fletcher saranno i protagonisti del film horror fantascientifico a tema IA "Othermor"

Othermor: l'incubo psicologico con intelligenza artificiale

Un'intelligenza artificiale misteriosa, una stanza vittoriana che sembra uscita da un sogno febbrile e una giovane donna senza memoria: Othermor promette di incastonarsi nel filone dell'horror psicologico con una spinta in più. Presentato da Twenty-Nine Palms Entertainment come il primo titolo in sviluppo dalla sua fondazione, il film verrà lanciato per le vendite internazionali al Marché du Film di Cannes. Diretto da Justin Solaiman e Hudson King al loro esordio sul grande schermo, Othermor esplora il confine sottile tra memoria e identità, combinando riflessioni esistenziali e tecnologia con toni da incubo surreale.

Troy Baker sul set di The Last of Us

Al centro della vicenda una protagonista intrappolata in una stanza labirintica, sorvegliata da un custode sintetico che la tiene in scacco: solo ricomponendo i frammenti perduti del suo passato potrà sperare di uscire. Ma la chiave potrebbe nascondersi proprio in un sinistro doppio di sé.

A dare volto a questa enigmatica spirale narrativa ci saranno Yasmeen Fletcher (Ms. Marvel) e Troy Baker, celebre voce nel mondo dei videogiochi (The Last of Us, Indiana Jones e l'Antico Cerchio ma anche Love, Death & Robots), qui anche per la prima volta in veste di produttore esecutivo. "Ms. Marvel è stato senza dubbio un sogno", ha dichiarato Fletcher, "_ma amo profondamente il cinema indipendente. Othermor è un'esperienza del tutto nuova per me e sono entusiasta di collaborare con Hudson, Justin e il resto del team."

Per Baker, la sceneggiatura ha avuto un impatto immediato: "Dal momento in cui l'ho letta, ho capito che questa storia era speciale. Il mio personaggio è uno di quelli che fanno tremare l'attore di paura ed entusiasmo allo stesso tempo." Prodotto da The Distorting Mirror, casa di produzione americana votata al genere, Othermor è stato pensato per intercettare il pubblico giovane e riflettere sulle ansie contemporanee legate all'intelligenza artificiale. Le riprese inizieranno ad Atlanta entro l'anno.