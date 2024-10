TrigNo è diventato single? Scoppia il "caso" ad Amici 24

C'è un rumor che serpeggia tra i social e che sta interessando un talent di Amici. Lo show condotto da Maria de Filippi - che torna domenica 20 ottobre con la nuova puntata su Canale 5 - sta regalando molte soddisfazioni per gli amanti dei gossip. Infatti tra gli allievi cominciano già a nascere le prime amicizie speciali e i primi batticuore. O almeno così lasciano intuire le clip che vengono condivise in rete. Dopo il pettegolezzo su Luk3 e il mistero della dedica sdolcinata, ora l'attenzione si sposta (di nuovo) su TrigNo. Il cantante e allievo di Anna Pettinelli torna a far parlare di sé. Dal carattere molto esuberante, il talent è stato protagonista di tante liti sia con Ilan che con Vybes. Liti che si sono concluse poi con una stretta di mano ma non è tutto. Ora si crede che il cantante sia tornato single, perché pare che ci sia in atto un flirt con una ballerina della Maestra Celentano.

TrigNo di Amici viene lasciato dalla fidanzata? Tutto sul caso di Amici

Le notizie che sono trapelate sui social, al momento, non hanno nessuna conferma e smentita eppure hanno già fatto il giro del web. I più attenti hanno notato che, sia su Instagram che su TikTok, la fidanzata di TrigNo avrebbe smesso di seguire il talent di Amici. E anche il talent avrebbe fatto lo stesso. Già aveva fatto molto discutere la notizia che l'artista fosse legato a Ege Monaco, modella di colore, ma aveva fatto anche molto rumore il fatto che, solo qualche giorno fa, TrigNO aveva confessato di sentire la mancanza della compagna. Poi nel corso delle ultime ore la notizia ha lasciato tutti senza parole e anche un po' eccitati per i possibili risvolti.

Pare che dietro questa scelta ci sia una ballerina che, insieme a TrigNO, sta frequentando la scuola di Amici. Sarebbe nato un flirt con Chiara, allieva della Celentano. La modella e compagna di TrigNO non avrebbe apprezzato il modo in cui il ragazzo si sarebbe avvicinato alla ballerina e questo avrebbe scatenato la decisione di mettere fine alla storia. Ege, infatti, subito dopo aver smesso di seguire TrigNO sui social, pubblica un post che lascia ben poco all'immaginazione. "Gli uomini sono tutti bugiardi", si legge. E ora? Non resta che attendere i risvolti.