Trieste / ShorTS IFF: l'attrice Carlotta Gamba riceverà il Premio Prospettiva 2024

Carlotta Gamba, giovane promessa del cinema italiano, riceverà il Premio Prospettiva 2024 dello ShorTS International Film Festival durante la 25° edizione della storica manifestazione cinematografica triestina organizzata dall'Associazione Maremetraggio, che si terrà a Trieste dal 29 giugno al 6 luglio 2024.

Dante: Carlotta Gamba in una scena del film

Nata a Torino nel 1997, Carlotta Gamba colpisce per immediatezza espressiva e capacità di dosare luci e ombre dei suoi personaggi. Figura contemporanea quanto eterea come fuori dal tempo, con il suo interpretare vari colori della femminilità, ha dimostrato una vivace e affascinante duttilità, come nel debutto in America Latina (2021) dei gemelli d'Innocenzo, la presenza nei film d'esordio di tre giovani registi - Marescotti Ruspoli (Amusia, 2022), Emilia Mazzacurati (Billy, 2023) e Margherita Vicario (Gloria!, 2024) -, il coinvolgimento nelle opere di autori di enorme esperienza quali Pupi Avati (Dante, 2022) e Walter Veltroni (Quando, 2023), e la serie Dostoevskij (2024), dove nuovamente diretta dai d'Innocenzo, conferma il suo talento. Un inizio di percorso artistico-professionale intenso e interessantissimo che il Festival vuole già riconoscere come importante.

Il Premio Prospettiva rappresenta dalla sua istituzione una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti. Anche nel 2024 ShorTS IFF premia un attore/attrice d'impatto originale "emergente" nell'ambito cinematografico italiano. Nel corso degli anni sono stati premiati Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, Jacopo Olmo Antinori, Francesco Di Napoli, Giulio Pranno, Luka Zunic, Aurora Giovinazzo e Massimiliano Caiazzo.