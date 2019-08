Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto stasera su Rete 4

Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto andrà in onda stasera su Rete 4!

Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto: il film andrà in onda Stasera su Rete 4 alle ore 22:00.

Al centro della trama del film, Raffaella Pavone Lanzetti, ricca borghese anticomunista, che trascorre le vacanze insieme ad amici appartenenti alla sua stessa classe sociale sul suo Yatch. Durante la traversata, la donna non perde occasione per sottolineare la differenza di classe tra lei e i suoi sottoposti, di cui fa parte Gennarino Carunchio, marinaio siciliano, comunista e dai modi rozzi. Gennarino, pur disprezzando la sua padrona, è costretto a soddisfare a tutte le sue richieste, fino a quando, a causa di un guasto al motore di un gommone, i due si ritroveranno da soli in mare aperto. Dopo essere approdati su un'isola deserta, i rapporti di forza fra i due si invertono, e Gennarino sfogherà sulla padrona tutte le sue frustrazioni sociali ma anche sessuali, facendo nascere una inaspettata storia d'amore.

Mariangela Melato e Giancarlo Giannini in "Travolti da un insolito destino"

Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, film scritto e diretto da Lina Wertmüller, con Mariangela Melato e Giancarlo Giannini, fu campione di incassi nella stagione cinematografica 1974-1975.