Travis Fimmel nel cast del film Delia's Gone

Travis Fimmel sarà uno dei protagonisti del film Delia's Gone, progetto che avrà tra gli interpreti anche Marisa Tomei, Paul Walter Hauser e Stephan James. Il progetto si basa su un racconto breve intitolato Caged Bird Song scritto da Michael Hamblin.

La regia di Delia's Gone è stata affidata a Robert Budreau che si occuperà anche della sceneggiatura del lungometraggio. Al centro della trama c'è un uomo (James), affetto da autismo, che fugge dall'istituto in cui era ricoverato e intraprende un viaggio all'insegna della violenza e della redenzione per scoprire la verità su sua sorella, Delia (Marisa Tomei). Travis Fimmel avrà invece la parte del fratello di Delia.

Il film sarà prodotto da JoBro Productions e Lumanity Productions, in collaborazione con Productivity Media, eOne e Vigilante Productions.

Travis Fimmel, in passato nel cast di Vikings, è attualmente tra gli interpreti della serie Raised by Wolves, progetto rinnovato per una seconda stagione. La serie racconta la storia di due androidi che devono crescere dei bambini umani su un misterioso pianeta misterioso la cui colonizzazione viene messa a rischio a causa delle differenze religiose. Gli androidi scoprono che controllare ciò in cui credono gli individui è un compito pericoloso e difficile.

Nel cast della serie ci sono Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath, Niamh Algar, Jordan Loughran, Matias Varela, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Aasiya Shah, Ivy Wong.