Tra le pagine della pazzia: la trama del thriller con Ashley Rickards e Sierra McCormick, stasera su Rai2

Stasera su Rai2, alle 21:20 in prima visione in chiaro, va in onda Tra le pagine della pazzia, thriller con Nicky Whelan, Sierra McCormick e Ashley Rickards: ecco la trama.

Tra le pagine della pazzia è il thriller, in onda stasera su Rai2 alle 21:20, che farà compagnia a quanti sceglieranno di rimanere sintonizzati sulla RAI pur senza seguire la partita della Nazionale italiana di calcio, in onda su Rai1.

Diretto nel 2018 da Sam Irvin, il film vede la presenza nel cast di alcuni volti già noti al pubblico del piccolo schermo, come quello di Nicky Whelan, Sierra McCormick, Ashley Rickards, Jesse Hutch e, direttamente da Glee, Heather Morris.

La trama di Tra le pagine della pazzia ci racconta che, dopo aver letto un libro su come lasciarsi alle spalle il passato e ricostruirsi una vita, Karen comunica a suo marito Aaron la decisione di separarsi e chiede il divorzio.

Aaron perde il controllo e uccide con un colpo di fucile prima la moglie e poi se stesso.

L'autrice del libro incriminato è Lorna Sisco, donna in carriera, sposata in seconde nozze con Harry, giornalista di viaggi. Lorna ha un figlio diciassettenne, Mark, avuto dal precedente matrimonio con Justin. I tre vivono nella casa di Harry. Durante il barbecue del 4 luglio, organizzato da Harry, Mark conosce Mallory, sua coetanea, che in breve lo fa innamorare di sè e lo costringe a lasciare la sua ragazza, Bridget.

All'inizio Lorna crede si tratti di una infatuazione passeggera ma ben presto scoprirà che Mallory non è la ragazza che sembra e che ha un piano di vendetta ben preciso e pericoloso, legato a quello che Lorna ha purtroppo significato per la sua famiglia.