Toysmania - La storia dei nostri giochi, da stasera su Blaze

Non c'è differenza tra un gioco da tavolo o un nuovo videogioco perché dietro ognuno di questi c'è una storia incredibile: grazie a Blaze (127 di Sky) da stasera 12 maggio alle 22.40 approda in Italia il fantastico mondo di Toysmania - La storia dei nostri giochi.

Secondo Lao Tze, filosofo cinese vissuto nel V sec. a.C., "il gioco è la medicina più grande" e al contempo, proprio per questo, i giocattoli hanno da sempre accompagnato il progresso umano e tecnologico. Voce narrante del programma, Adam Richman (Man vs Food, Man Vs Food Nation) che, attraverso interviste esclusive, ci porta alla scoperta di avvenimenti incredibili che hanno accompagnato la creazione dei giochi più famosi al mondo.

Ogni episodio si concentra sugli innovatori, sui fatti sorprendenti e sui fenomeni culturali dietro uno specifico marchio iconico. Attraverso questi oggetti, i luoghi incredibili e i racconti delle persone incontrate lungo il percorso, lo spettatore conosce più approfonditamente lo stile di vita e la storia americana.

