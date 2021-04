Top Dieci torna stasera su Rai1 con la seconda edizione: gli ospiti e le squadre

Stasera su Rai1 alle 21:25 torna Top Dieci, il varietà-gioco condotto da Carlo Conti e dedicato ai gusti degli italiani, in onda per sei settimane con le puntate della seconda edizione.

Lo show mantiene le sue caratteristiche di coinvolgimento del pubblico, curiosità, leggerezza e allegria. Al centro del gioco due squadre composte da tre personaggi che hanno un legame tra loro, e poi gli ospiti - nella prima puntata Carlo Conti ospiterà Giorgia e Rita Pavone - ad animare ancora di più il varietà. Le prime due squadre sono composte da Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi da una parte, e da Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci dall'altra. Saranno loro ad 'affrontarsi' per scoprire classifiche di ogni genere, nel segno dell'attualità e della memoria: 'hit parade' musicali (impreziosite da video e dai protagonisti dei brani), classifiche del cinema e dello spettacolo, della moda e dei consumi degli ultimi 60 anni, ma anche sondaggi su gusti e abitudini, manie e piccoli difetti degli italiani.

Un modo per capire come siamo cambiati e un'occasione, per i telespettatori, per 'confrontarsi' tra di loro, per ricordare o semplicemente per sfidarsi a chi ha maggiore intuito. Ogni classifica sarà anticipata da una clip introduttiva dell'anno protagonista che racconterà gli avvenimenti storici, sportivi, di spettacolo e di costume che l'hanno caratterizzato. La squadra che al termine del programma avrà totalizzato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, sarà proclamata vincitrice.