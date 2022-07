Tony Sirico è morto a 79 anni; aveva interpretato Paul Gualtieri ne I Soprano

Tony Sirico è morto l'8 luglio 2022 all'età di 79 anni; l'attore era principalmente noto per aver interpretato il personaggio di Paul Gualtieri ne I Soprano. Nel corso della sua carriera, aveva collaborato anche con Woody Allen, Martin Scorsese e John Landis.

La notizia della morte di Tony Sirico è stata confermata da Robert Sirico, fratello dell'attore, che ha scritto attraverso il suo profilo Facebook: "È con grande tristezza, ma con incredibile orgoglio, amore e un sacco di bei ricordi, che la famiglia di Gennaro Anthony Tony Sirico desidera informarvi della sua morte avvenuta la mattina dell'8 luglio 2022. Tony lascia i suoi due amati figli, Joanne Sirico Bello e Richard Sirico, i nipoti, i fratelli, e molti altri parenti".

Nel ruolo del lunatico e particolare gangster Paulie Walnuts ne I Soprano di David Chase, Sirico ha dato vita a un'interpretazione grintosa, stratificata e spesso incredibilmente divertente. La serie ritrae tutti i suoi cattivi come profondamente umani e, allo stesso modo, anche Paulie in particolare era incline alle manie comiche. Il personaggio era in grado di raccontare una barzelletta un minuto prima e di uccidere qualcuno il minuto dopo. Nonostante la sua miriade di difetti, Paulie Walnuts è stato uno dei più fedeli bracci destri di Tony Soprano (James Gandolfini) e Sirico è apparso in tutte e sei le stagioni della serie vincitrice di un Emmy che ha cambiato il volto della televisione.

Nel corso della sua carriera, Tony Sirico ha recitato anche in Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, Amore all'ultimo morso di John Landis, Pallottole su Broadway, La dea dell'amore, Harry a pezzi, Celebrity, Café Society e La ruota delle meraviglie di Woody Allen.

Attraverso un post Instagram, la co-star de I Soprano, Michael Imperioli, ha scritto a proposito della morte di Tony Sirico: "Tony era come nessun altro: era duro, leale e di gran cuore come nessun altro che abbia mai conosciuto. Abbiamo trovato un'intesa come Christopher e Paulie e sono orgoglioso di dire che ho fatto molto del mio lavoro migliore e più importante con il mio caro amico Tony. Mi mancherà per sempre".