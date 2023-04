Toni Servillo, malore a teatro per l'attore mentre si trovava a Parigi

Malore, e in seguito una serie di controlli, per l'attore e regista Toni Servillo mentre era a Parigi al Teatro dell'Odéon con lo spettacolo Le voci di Dante.

L'attore e regista Toni Servillo ha accusato un malore nella serata di ieri mentre era in scena a Parigi al Teatro dell'Odéon con lo spettacolo Le voci di Dante. A riportare la notizia numerosi organi di stampa e chi era presente durante lo spettacolo di Servillo.

Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, Toni Servillo è "rimasto cosciente" e dopo essersi sentito meglio ha espresso la volontà di continuare ad esibirsi per il pubblico presente in sala. Servillo è stato però esortato a fermare la sua performance per effettuare una serie di controlli in ospedale.

Nelle ultime ore, intanto, l'Ansa ha riportato alcuni aggiornamenti. L'Istituto Italiano di Cultura di Parigi ha scritto sul suo profilo Twitter che "per ragioni indipendenti dalla nostra volontà, l'incontro con Toni Servillo, programmato all'Istituto italiano di cultura questo martedì 18 aprile alle 19 è annullato".

L'annullamento dell'evento potrebbe essere un'ulteriore precauzione in considerazione di quanto accaduto nella serata precedente.

Intanto, nelle scorse settimane Toni Servillo ha lavorato accanto a Marco D'Amore in Caracas, un film di D'Amore, volto di Ciro Di Marzio in Gomorra, che ne è anche coprotagonista, con Servillo e Lina Camélia Lumbroso le cui riprese si sono concluse circa due settimane fa.