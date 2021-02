Tom Riley e Kristen Bell protagonisti della serie The Woman in the House

Saranno Tom Riley e Kristen Bell i protagonisti della nuova serie The Woman in The House, progetto destinato a Netflix.

Kristen Bell e Tom Riley saranno i protagonisti della nuova serie The Woman in the House, realizzata per Netflix.

L'attrice, al suo ritorno sul piccolo schermo dopo The Good Place, sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva del progetto creato da Larry Dorf (Nobodies).

Al centro della trama di The Woman in The House c'è Anna (Kristen Bell), una donna dal cuore spezzato la cui vita quotidiana è sempre la stessa ogni giorno: si siede con un bicchiere di vino guardando quello che accade fuori dalla sua finestra, osservando il mondo che va avanti senza di lei. Quando un uomo affascinante si trasferisce nella casa dall'altra parte della strada, Anna inizia a credere che ci sia una via di uscita, fino a quando pensa di assistere a un brutale omicidio.

Tom Riley avrà la parte del nuovo vicino: un padre single affascinante e bellissimo. Il vedovo sembra però troppo perfetto per essere vero.

Nel team dei produttori del progetto ci saranno anche Will Ferrell, Jessica Elbaum e Brittney Segal, già coinvolti in Dead to Me. Marti Noxon ha un ruolo da consulente nella realizzazione della serie.

Tom Riley ha già lavorato più volte in tv e tra i suoi progetti recenti ci sono The Nevers, che debutterà ad aprile sugli schermi, Dark Heart, The Collection, Monroe e Da Vinci's Demons.