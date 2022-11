Tom Holland e Zendaya, sempre più vicini, starebbero pensando al proprio futuro insieme

Zendaya e Tom Holland sono una delle coppie più amate dalle nuove generazioni e, secondo nuove indiscrezioni, le giovani star sembrano affrontare in modo molto serio la loro relazione.

I due protagonisti dei film di Spider-Man sono molto riservati, anche se non hanno nascosto in più occasioni l'amore che li lega.

Le fonti di US Weekly sostengono ora che la coppia sia più vicina che mai, e Tom Holland e Zendaya starebbero considerando il proprio legame come "serio e permanente".

Tra le pagine del tabloid si dichiara poi: "Entrambi pensano a sistemarsi e stanno assolutamente pianificando un vero futuro insieme".

Spider-Man: No Way Home, Tom Holland e Zendaya, un amore che è anche alchimia cinematografica

Gli interpreti di Peter Parker e MJ si sono conosciuti nel 2016 sul set di Spider-Man: Homecoming, confermando nell'estate 2021 di essere una coppia anche nella vita reale. Holland aveva ammesso, un anno fa, che lui e Zendaya si erano sentiti "derubati dalla propria privacy", spiegando: "Uno dei lati negativi della fama è che non abbiamo più realmente il controllo sulla nostra privacy, e un momento che pensi sia tra due persone che si amano molto ora diventa un momento condiviso con il mondo intero".

Tom aveva inolte ribadito che non ha intenzione di parlare nelle interviste del suo legame con Zendaya in sua assenza: "Non è una conversazione che posso avere senza di lei. La rispetto troppo per dire... Questa non è la mia storia, è la nostra storia. E ne parleremo quando saremo pronti a farlo insieme".