Tom Holland su Uncharted: "Sarà la storia di Nathan Drake"

Il progetto intorno film tratto da Uncharted ha subito diversi cambiamenti nel corso dei mesi ma l'unico punto fermo è il protagonista, Tom Holland, nel ruolo di Nathan Drake. Il giovane interprete di Peter Parker nei film Marvel ha parlato del film e della trama su cui verterà l'adattamento.

"Penso che ciò che possa offrire l'adattamento di Uncharted sia quello che la maggior parte dei film basati sui videogame garantiscono, cioè una storia sulle origini del personaggio. Se hai giocato con i videogame non hai già visto quello che accadrà nella pellicola. E se non conosci i videogiochi potrai tranquillamente apprezzare il film perché conoscerai delle informazioni inedite per tutti. Sono emozionatissimo al pensiero di fare questo film su cui stiamo lavorando da molto. Ho letto l'ultima versione dello script ed è davvero una delle migliori sceneggiature che abbia mai letto; è una cosa che stupisce davvero".

In base a questi particolari risulta più comprensibile la scelta di un attore molto giovane per interpretare Nathan Drake. E una trama che si concentra sulle origini del personaggio potrà abbracciare un pubblico maggiore rispetto ai soli aficionados del videogame.

L'adattamento cinematografico di Uncharted dovrebbe uscire nelle sale nel marzo 2021. Tom Holland ha partecipato recentemente al doppiaggio di Dolittle, film con protagonista il collega di set nell'MCU, Robert Downey Jr.