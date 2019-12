Tom Holland: "Mia madre voleva che facessi il carpentiere!"

Tom Holland ha raccontato che alcuni anni fa sua madre lo ha iscritto a una scuola per carpentieri, non essendo sicura della sua carriera come attore.

Il giovane attore, mentre era ospite del talk show di Jimmy Kimmel, ha ammesso di non aver mai pensato a una carriera alternativa, a differenza dei suoi genitori. Tom Holland ha sottolineato: "Io non ci ho pensato, ma loro sì. Mia madre in particolare, quando ho affrontato una fase della mia carriera in cui ero troppo vecchio per interpretare un bambino ma troppo giovane per essere un teenager, ha pensato alla situazione. Per crescere mi ci è voluto molto tempo e mia madre ha deciso di mandarmi a una scuola per farmi diventare carpentiere".

L'interprete di Peter Parker nei film di Spider-Man ha proseguito sottolineando: "Mi ha fatto i bagagli e mi ha spedito a Cardiff, ho preso in affitto una stanza da questa signora e ho condiviso una stanza con suo figlio per circa 8 settimane".

Tom ha raccontato: "Era dopo un periodo in cui pensavo di essere stato piuttosto bravo e di avere delle opportunità come attore, ma mia madre pensava 'no'. Quindi ho frequentato questa scuola e stavo studiando e stavo diventando un carpentiere. E la cosa folle del corso era che era stato ideato per persone che avevano bisogno di dare una svolta alla propria vita. C'erano molti ex criminali e persone di quel tipo e condividevano storie e dettagli, e io ero 'Sì, una volta sul set il mio caffè si è raffreddato ed è stata davvero dura'. Ma non ho finito il corso".

Holland era comunque piuttosto bravo ancora prima di iniziare gli "studi": "Nella famiglia di mia madre sono tutti carpentieri, quindi mio nonno mi aveva insegnato qualcosa quando ero ancora un bambino e ho costruito il tavolo che usa mia madre in cucina, un piccolo armadietto. Una volta ho aggiustato la porta di un amico".