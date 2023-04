Tom Holland protagonista del corto Last Call, diretto da suo fratello Harry

Tom Holland è il protagonista del corto Last Call, diretto da suo fratello minore Harry, e il progetto verrà presentato in anteprima al Tribeca Film Festival.

Il film affronta i problemi legati alla salute mentale, tematica su cui il giovane fillmaker ha compiuto numerose ricerche, coinvolgendo anche organizzazioni benefiche ed esperti.

La trama di Last Call

Il cortometraggio Last Call avrà come star, oltre a Tom Holland, anche Lidnsay Duncan nel ruolo di Kate, una madre disperata che cerca di riallacciare i rapporti con il figlio.

Kate avrà finalmente l'occasione di porre le domande che l'hanno tormentata in passato e che decideranno il suo futuro.

Harry Holland ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Will South e nel team della produzione c'è anche Marie-Elena Dyche.

Harry Holland, che ha già realizzato il corto In The Middle of the Night e alcuni video musicali, ha dichiarato: "Volevo realizzare un film che desse il via a una conversazione sulle nostre fragilità mentali, che sono esposte più che mai da questo mondo moderno".

Il Tribeca Film Festival si svolgerà dal 7 al 18 giugno proponendo oltre 109 film provenienti da 36 nazioni diverse.