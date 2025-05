Tom Cruise: su Sky e NOW da oggi la collection dei migliori film, da Top Gun alla saga di Mission: Impossible

Su Sky e NOW arriva Tom Cruise Mania, una maratona di grandi successi per omaggiare la star in vista dell'uscita di Mission: Impossible - The Final Reckoning.

Dal 17 al 25 maggio 2025 su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, prende vita la Tom Cruise Mania, un evento speciale pensato per accompagnare l'uscita al cinema di Mission: Impossible - The Final Reckoning, atteso il 22 maggio.

Il film è il capitolo conclusivo della saga action più adrenalinica di sempre e riporta sul grande schermo l'agente Ethan Hunt, ruolo che ha consacrato l'attore americano tra i protagonisti assoluti del genere.

Tom Cruise Mania su Sky e NOW: tutti i film della collezione

Tom Cruise in una celebre scena di Mission: Impossible

Nel corso della settimana andrà in onda una selezione di 16 film che hanno reso Tom Cruise una vera icona di Hollywood, tra cui i primi sei capitoli della saga Mission: Impossible. dalla regia elegante di Brian De Palma nel primo film al ritmo forsennato di Mission: Impossible - Fallout diretto da Christopher McQuarrie. Un viaggio tra acrobazie impossibili, cast corali e registi d'eccezione come John Woo, J.J. Abrams e Brad Bird, che hanno contribuito a rendere la saga un riferimento assoluto del genere spy action.

Oltre alla celebre saga, la collezione comprende titoli diventati parte dell'immaginario collettivo: Top Gun, che ha lanciato Tom Cruise nell'Olimpo delle star e ha vinto Oscar e Golden Globe per la miglior canzone. Ma anche Eyes wide shut di Stanley Kubrick, al fianco di Nicole Kidman e il biopic Nato il quattro luglio diretto da Oliver Stone, premiato con 2 Oscar e che valse all'attore una candidatura all'Academy.

Tom Cruise tra thriller, sci-fi e action mozzafiato

Oblivion: un intenso primo piano di Tom Cruise tratto dal film

Completano la programmazione Barry Seal - Una storia americana con Domhnall Gleeson, La Mummia con Russell Crowe e Sofia Boutella, e i due sci-fi che lo vedono protagonista: La guerra dei mondi con Dakota Fanning e Tim Robbins, e Oblivion con Morgan Freeman e Olga Kurylenko.

Non mancano gli action firmati Lee Child: Jack Reacher - La prova decisiva e Jack Reacher - Punto di non ritorno.

Tom Cruise Mania sarà trasmesso da sabato 17 a domenica 25 maggio su Sky Cinema Collection, disponibile in streaming su NOW e anche on demand.