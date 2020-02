Tokyo Disney Resort: a causa del Coronavirus, chiuso il parco giapponese

Il Coronavirus ha obbligato Tokyo Disney Resort a chiudere i battenti ai visitatori almeno per due settimane.

Tokyo Disney Resort è attualmente chiuso per un periodo minimo di due settimane a causa del Coronavirus. La scelta è stata annunciata oggi dopo le decisioni prese dal governo giapponese per provare ad arrestare la diffusione del contagio.

La notizia legata al Tokyo Disney Resort segue quelle analoghe prese in Asia nei confronti delle attività di Hong Kong Disneyland e Shangai Disneyland. In Giappone le porte del parco dovrebbero essere riaperte il 15 marzo, tuttavia è già stato annunciato che il provvedimento potrebbe essere prolungato nel caso in cui fosse necessario.

Tokyo Disney Resort comprende Tokyo Disneyland e Tokyo DisneySea, oltre ad alcuni hotel. Chi aveva prenotato una vacanza deve quindi contattare i responsabili della struttura nella speranza di delimitare l'area del contagio del virus. In Giappone la preoccupazione è particolarmente alta, considerando inoltre il fatto che tra qualche mese sono in programma i Giochi Olimpici.