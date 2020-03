Tokyo 2020: il posticipo dei Giochi Olimpici sarebbe imminente

Tokyo 2020, secondo quanto riporta il sito USA Today, starebbe per affrontare un posticipo: i Giochi olimpici estivi non si svolgerebbero quindi a partire dal 24 luglio, ma inizierebbero in una data ancora da decidere.

A svelare la notizia è stato il membro del Comitato Olimpico Dick Pound che, intervistato sull'argomento, ha dichiarato: "Sulla base delle informazioni in possesso del Comitato, si è deciso per il posticipo. I parametri non sono ancora stati decisi, ma le Olimpiadi, per quel che ne so, non inizieranno il 24 luglio".

Pound ha aggiunto: "La situazione sarà gestita a fasi. Posticiperemo l'evento e poi inizieremo ad affrontare le immense ramificazioni di questa scelta nelle seguenti fase".

Secondo alcune fonti vicine al Comitato Olimpico gli organizzatori potrebbero decidere di far svolgere le gare nel 2021, considerando inoltre che Australia e Canada hanno già annunciato che se non verrà cambiata la data attualmente prevista i loro atleti non parteciperanno per una questione di sicurezza.