Tokyo 2020: svelate le nuove date dei Giochi Olimpici e delle Paralimpiadi

Dopo molta attesa sono state svelate le nuove date di Tokyo 2020: le Olimpiadi si svolgeranno dal 23 luglio all'8 agosto 2021, mentre le Paralimpiadi prenderanno il via il 24 agosto e si concluderanno il 5 settembre.

L'emergenza sanitaria ha obbligato gli organizzatori a posticipare l'atteso evento sportivo che coinvolge migliaia di sportivi provenienti da ogni parte del mondo.

Il Comitato olimpico internazionale e il Comitato paralimpico internazionale, in collaborazione con il comitato organizzatore, le autorità di Tokyo e il governo giapponese hanno ora annunciato quando sono in programma le gare. Thomas Bach, presidente del CIO, ha quindi dichiarato: "Voglio ringraziare le federazioni internazionali per il loro supporto unanime e le associazioni continentali dei comitati olimpici nazionali per l'ottima collaborazione e il loro sostegno nel processo di consultazione degli ultimi giorni. Vorrei anche ringraziare la Commissione atleti del CIO, con la quale siamo stati in costante contatto. Con questo annuncio, sono fiducioso che, collaborando con il Comitato Organizzatore di Tokyo 2020, il governo metropolitano di Tokyo, il governo giapponese e tutte le parti interessate, possiamo affrontare questa sfida senza precedenti. L'umanità si trova attualmente in un tunnel buio. Questi Giochi Olimpici di Tokyo 2020 possono essere una luce alla fine di questo tunnel".