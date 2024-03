TNA Wrestling, Joe Hendry: 'Punto al titolo massimo della compagnia'

Dopo essere tornato in TNA nel 2022 Joe Hendry è diventato in breve tempo uno dei volti principali della compagnia. Ex vincitore della Glasgow Cup ed ex Digital Media Champion, il wrestler scozzese è pronto ad archiviare la sua rivalità con AJ Francis e puntare al titolo massimo attualmente detenuto da Moose. Ecco cosa ci ha raccontato.

Joe Hendry e il rapporto con la TNA

Quando hai iniziato la tua carriera nel mondo del wrestling?

Il punto di svolta nella mia vita è arrivata durante la vigilia di capodanno del 2013. Avevo 24 anni e iniziai a riflettere sul mio futuro. Mi sono detto che se avessi voluto perseguire il sogno di diventare un pro wrestler avrei dovuto farlo senza perdere tempo. Ho lavorato sodo e devo dire che, se guardate in retrospettiva la mia carriera dal 2013 a oggi, tutto è andato alla grande.

Hai debuttato in TNA nel 2018 e poi ci sei tornato nel 2022. Come sei cambiato da allora a oggi?

Direi che sono senza dubbio maturato come persona e come wrestler. Ho una mentalità diversa, ho un fisico migliore, sono migliorato come showman e così via. Posso dire di aver viaggiato in giro per il mondo e di aver affrontato alcuni dei più grandi nomi legati al mondo del wrestling. Forse è alquanto ingiusto comparare la run del 2018 con quella attuale dal momento che allora mi esibivo soltanto in Canada e in Messico per la TNA non avendo ancora il visto per lottare in pianta stabile negli States.

IMPACT Wrestling, annunciato il ritorno della TNA (Total Nonstop Action)

Quale pensi sia stato il match più importante della tua carriera in TNA a oggi?

Senza dubbio il match contro Moose a Hard to Kill 2013. Mi è servito per far capire alla dirigenza e al pubblico di che pasta fossi fatto e di come potessi competere nelle parti più alti della card. Citerei anche Eddie Edwards come altro mio avversario preferito, l'ho affrontato diverso volte durante il tour australiano. Ho avuto anche la fortuna di affrontare Frankie Kazarian a Glasgow. Ma penso al futuro e Moose è adesso il campione mondiale della TNA. Ho dimostrato di meritare il main event e penso sia arrivato il momento di puntare al world championship.

Prima, però, devo chiudere i conti con AJ Francis e avere un match uno contro uno. So che in molti lo sottovalutano, ma nonostante io e lui non ci vediamo di buon occhio posso dire che rispetto la sua etica lavorativa ed è senza dubbio uno dei migliori intrattenitori al microfono.

Una curiosità, come è nata l'idea dei video musicali parodia?

Tutto è nato quando lottavo in ICW in Scozia. Volevo differenziarmi dagli altri che adottavano uno stile più hardcore e violento. Ho quindi iniziato a scrivere delle canzoni che avessero degli intrecci con il mondo della cultura pop e il tutto ha funzionato alla grande. La mia preferita rimane senza dubbio quella su Matt Cardona, sia in termini musicali sia di contenuto. E devo dire che il management della TNA mi ha lasciato molta libertà creativa per i miei video.

Un messaggio che vuoi lanciare ai fan italiani?

Prima di tutto lasciami dire che adoro l'Italia. Ci sono già stato diverse volte e ci sono tornato di recente in occasione della Milan Fashion Week. Penso sia il Paese che più di tutti si adatta al mio stile di vita e in cui vorrei vivere. Credo sia giunto il momento di portare uno show della TNA in Italia, facciamolo!

Dove vedere la TNA in Italia

Per guardare le puntate di Impact, Xplosion e i vari PPV della TNA è possibile abbonarsi al servizio in streaming TNA+.