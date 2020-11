Titolo V: stasera su Rai3 la malasanità in Calabria e il caso discoteche in Sardegna

Stasera su Rai3, alle 21:20, va in onda un nuovo appuntamento con Titolo V, il programma che la scorsa settimana ha inchiodato con un'intervista il Commissario per la sanità in Calabria Saverio Cotticelli, poi sostituito dal Governo.

Chi e cosa ha distrutto la sanità in Calabria? Nella puntata odierna Titolo V continua la sua inchiesta sulla malasanità nella regione diventata zona rossa. Tra i principali temi del programma condotto da Francesca Romana Elisei a Napoli e Roberto Vicaretti a Milano, gli ultimi sviluppi del caso discoteche in Sardegna, portato in prima pagina dall'inchiesta di "Report"; un viaggio nella situazione degli ospedali nel Molise, un'altra Regione commissariata; il dramma di Torino, il giallo della Campania, la seconda Regione più colpita in questo momento dal virus; le nuove ordinanze restrittive in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna, un'inchiesta sul piano di distribuzione del vaccino che verrà.

Tra gli ospiti della serata il Presidente reggente della Calabria Nino Spirlì, il Presidente del Molise Donato Toma, Elly Schlein, Vice Presidente della Regione Emilia Romagna, la sindaca di Torino Chiara Appendino, Melania Rizzoli, Assessore all'istruzione, formazione e lavoro della Lombardia, Aldo Cazzullo e Massimo Gramellini, Alessandro Sallusti Direttore de "Il Giornale", Giovanni Tizian giornalista di "Domani", Marco Demarco e il conduttore di "Report" Sigfrido Ranucci.