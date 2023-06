Titanic, James Cameron: 'Colpito dalle analogie tra il sottomarino scomparso e la nave affondata'

Se c'è qualcuno che può dire la sua sulla recente tragedia del sottomarino Titan, quello è sicuramente James Cameron, il quale ha notate parecchie analogie con la tragedia occorsa al Titanic nel 1912.

"Molte persone [esperte dell'ingegneria delle immersioni profonde] erano molto preoccupate per questo sottomarino, e alcuni dei più importanti esponenti della comunità hanno persino scritto delle lettere alla compagnia, dicendo che quello che stavano facendo era troppo sperimentale per trasportare passeggeri e doveva essere certificato e così via", ha dichiarato Cameron ad ABC News in un'intervista esclusiva.

"Mi colpisce la somiglianza con il disastro del Titanic, dove il capitano fu ripetutamente avvertito della presenza di iceberg davanti alla sua nave, eppure andò a tutta velocità in una distesa di ghiaccio in una notte senza luna. E molte persone morirono di conseguenza".

Cameron ha aggiunto: "E che una tragedia molto simile, in cui gli avvertimenti sono rimasti inascoltati, si sia verificata nello stesso identico sito, con tutte le immersioni che avvengono in tutto il mondo. Penso che sia semplicemente assurdo. È davvero surreale".

Titanic, James Cameron ha condotto uno studio scientifico per dimostrare che Jack non poteva sopravvivere

"In qualità di progettista di sommergibili, ho progettato e costruito un veicolo per raggiungere il punto più profondo dell'oceano, tre volte più profondo del Titanic. Quindi capisco i problemi ingegneristici associati alla costruzione di questo tipo di veicolo e tutti i protocolli di sicurezza che si devono seguire. E penso che sia assolutamente fondamentale cogliere il messaggio che emerge dal nostro lavoro... [che] l'immersione in profondità è un'arte consolidata. Dall'inizio degli anni '60, quando ci sono stati alcuni incidenti, nessuno è rimasto ucciso nell'immersione profonda fino ad oggi".