Tiny Toons: in arrivo il reboot della serie animata

Tiny Toons avrà un reboot: la serie animata popolare negli anni '90 è infatti al centro di un nuovo progetto che verrà realizzato per HBO Max e che sarà inizialmente composto da due stagioni.

Il progetto mostrerà i protagonisti frequentare una "scuola" davvero speciale e tra i produttori del progetto ci sarà anche Steven Spielberg.

Il progetto si intitolerà Tiny Toons Looniversity e sarà realizzato grazie alla collaborazione tra Warner Bros Animation e Amblin Television. Steven Spielberg sarà infatti uno dei produttori esecutivi del reboot dello show animato degli anni '90.

Negli episodi si mostreranno i giovani protagonisti cercare di dare spazio alle proprie ambizioni comiche grazie alle lezioni dell'Acme Looniversity, dove i giovani sognatori diventano dei professionisti. I personaggi stringeranno amicizie durature e perfezioneranno le proprie conoscenze e abilità frequentando le lezioni di personaggi iconici delle serie animate, ovvero i Looney Tunes.

Per ora non è stata annunciata una possibile data prevista per la première sugli schermi americani del reboot.

Tom Ascheim, presidente di Warner Bros Global Kids, Young Adults And Classics, ha dichiarato: "Tiny Toons Looniversity catturerà tutto l'umorismo intelligente, sovversivo e brillante che hanno reso I favolosi Tiny Toon una serie così in grado di distinguersi. I fan vecchi e nuovi ameranno ridere con e guardando questi personaggi".