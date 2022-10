Timothy Dalton entra nel cast di 1923, serie prequel di Yellowstone

Timothy Dalton si è ufficialmente unito al cast della serie tv 1923, il prequel di Yellowstone. Quest'ultima, andata in onda a partire dal 2018, si è concentrata intorno alle vicende della famiglia Dutton, ma lo spin-off in arrivo si prefigge l'obiettivo di raccontare le peripezie di una nuova e precedente generazione.

Timothy Dalton nel film The Tourist

In base alla sinossi ufficiale, 1923 "esplorerà l'inizio del 20° secolo, quando pandemie, siccità, la fine del proibizionismo e la Grande Depressione affliggevano tutti la montagna occidentale".

La serie sarà prodotta da Paramount Plus e in base a quanto recentemente riportato da Deadline, Timothy Dalton interpreterà il ruolo di Donald Whitfield, descritto come un "uomo potente e sicuro di sé, cui non manca la ricchezza e delineato da una certa mancanza di empatia necessaria per raggiungerla. È intimidatorio e nefasto ed è abituato a ottenere ciò che vuole".

Prima di questo ruolo abbiamo visto Dalton in personaggi iconici come James Bond, oppure in show quali il Doctor Who, Chuck e Penny Dreadful. L'attore si andrà ad unire a un cast guidato da Harrison Ford e Helen Mirren, seguiti da Robert Patrick, Darren Mann, Marley Shelton, James Badge Dale, Brian Geraghty, Julia Schlapfer, Michelle Randolph, Brandon Sklenar, Jermone Flynn e Aminah Nieves.

Vi ricordiamo che il debutto di 1923 è atteso per il mese di dicembre.