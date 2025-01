Timothée Chalamet: "Su A Complete Unknown aspetto solo il parere di Francesco Totti"

Timothée Chalamet ha partecipato insieme a Edward Norton, Monica Barbaro e al regista James Mangold alla conferenza stampa di presentazione in Italia del film A Complete Unknown, biopic sulla vita di Bob Dylan.

La star interpreta il giovane Bob, che dal Minnesota si trasferisce a New York, luogo dal quale partirà il suo percorso artistico destinato a cambiare il mondo della musica.

La passione di Timothée Chalamet per la Roma e Francesco Totti

Nel corso della conferenza stampa e del botta e risposta con i giornalisti presenti in sala e in collegamento streaming, Timothée Chalamet ha manifestato brevemente la sua passione per il calcio e la Roma.

Da anni, l'attore americano esprime pubblicamente la sua passione giallorossa, e nel rispondere ad una domanda sugli endorsement ricevuti per la sua performance ha risposto ironicamente:"Aspetto quello di Francesco Totti appena arriva. Ma dove caspita è? Spero che veda il film!".

Gli apprezzamenti di Neil Young su A Complete Unknown

Timothée Chalamet poi ha risposto in particolare ai complimenti ricevuti da Neil Young, che sul proprio blog ha risposto esternato una recensione lusinghiera nei suoi confronti.

"Neil Young è un personaggio fantastico di quella generazione, Bob Dylan forse era più criptico" sostiene Young_ "È fantastico e molto toccante. L'ho visto a dicembre il film, intorno a Natale, e vedere il pubblico, composto non proprio da ragazzini, che hanno subito l'impatto e vissuto quel periodo è stato bellissimo"_.