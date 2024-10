Timor - Finché c'è morte c'è speranza, Valentina Vignali in una clip esclusiva

L'esordio sul grande schermo dell'atleta e modella Valentina Vignali anticipato in una clip esclusiva dell'irriverente dark comedy romana, al cinema dal 7 novembre.

Arriverà al cinema il 7 novembre Timor - Finché c'è morte c'è speranza, scoppiettante dark comedy corale in sala romana diretta da Valerio Di Lorenzo. Il film, interpretato da un gruppo di giovani attori tra cui si segnalano Rocco Marazzita, Giorgio Montaldo e Francesca Olia, vede nel ruolo della spacciatrice d'erba Involtina anche la giocatrice di basket, modella e influencer Valentina Vignali.

Ed è proprio lei al centro della clip esclusiva che anticipa l'uscita del film in sala, che la vede tra due fuochi mentre assiste a una finta "scenata sentimentale" tra Rocco Marazzita ed Emanuele Vircillo. I due si fingono coppia gay in lite per distrarre Involtina dagli strani movimenti che si verificano alla sue spalle.

Valerio Di Lorenzo torna dietro la macchina da presa per la seconda regia con una dissacrante black comedy scritta in collaborazione con Andrea D'Andrea raccontando una notte da incubo occorsa a un gruppo di amici nella periferia romana dopo che un brutto incidente in un pub si è concluso con un improvviso decesso.

La sinossi

Quando va alla ricerca degli amici di sempre, Calamaro scopre che i giovani si sono rinchiusi nell'appartamento di Freud insieme al cadavere del gestore di un pub, che hanno ucciso involontariamente. Tutta colpa di Jason, che nella notte del suo trentesimo compleanno ha combinato un disastro. L'incapacità del gruppo nel gestire la situazione porterà a scelte sempre più scellerate fino a un inevitabile confronto.

Prodotto da Blooming Flowers e Sarabi Productions, Timor - Finché c'è morte c'è speranza sarà nei cinema a partire dal 7 novembre distribuito da Blooming Flowers.